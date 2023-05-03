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Сегодня, 16:12

Овчинников заявил, что судьи РЛП не умеют пользоваться карточками

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников рассказал, почему возникли такие проблемы с судейством в российском футболе.

«Судьи не умеют пользоваться карточками — это первое, что бросается в глаза. Они дальтоники, у них цветовая гамма нарушена. И второй момент: сейчас главные арбитры очень надеются на ВАР. Вот ВАР им подскажет. И не берут на себя никакого решения, не хотят брать. Мы видим, как они полчаса совещаются. Потом бегут к экрану. Ладно бы бегом бежали, хоть показали бы свою функциональную готовность, — так они шагом идут. Я могу представить людей, сидящих в этот момент на лавке и стоящих на поле. Вот он пришел, постоял, телевизор посмотрел, начертил в воздухе экран, показал на точку. Когда все уже видели давно, что точка! А судья не видит. Или наоборот. Гонорары, может, и надо повысить. Но не всем. Мне кажется, судьи сами себе проблемы создают. Никто им не платит за то, чтобы они кого-то «убили». Надо разобраться, кто главный во время матча и за что он отвечает. Сейчас неразбериха в этом вопросе. Не может быть такого, что зрители видят, что произошло, а судья — нет», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-ovchinnikov-ya-dumal-chto-onopko-sozhret-sud-yu-i-tol-ko-butsy-ot-nego-ostanutsya/
Футбол
РПЛ
Валерий Овчинников
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Зенит

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Квинси Промес

Спартак

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Александр Соболев

Александр Соболев

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 8
И К Ж
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Гленн Бейл

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