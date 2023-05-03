Евсеев — о «Факеле»: «Команда боевая, футболисты осознают, какая на них ответственность»

Новый главный тренер «Факела» Вадим Евсеев поделился первыми впечатлениями от работы с командой.

«Первые эмоции только положительные, — цитирует пресс-служба клуба Евсеева. — Видно, что команда боевая, что футболисты осознают, какая на них ответственность. Условия для работы тоже хорошие. Есть и искусственное поле, и натуральное — хорошего качества, кстати. Медицинский кабинет оснащен всем необходимым, раздевалки комфортные. Все необходимое есть, словом. С некоторыми из парней уже работал — с Кириллом Сусловым, например, с Ираклием Квеквескири. С Сережей Брызгаловым успел поиграть, когда он только начинать выступать за «Сатурн». С большинством уже пересекался, ребята были соперниками моих клубов, я видел их в деле. Но, конечно, я еще продолжаю изучать футболистов».

Воронежский клуб объявил о назначении Евсеева на пост главного тренера 1 мая.

«Факел» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко за 25 туров.