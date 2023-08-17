Овчинников: «В матче «Спартак» — «Зенит» может возникнуть драка, а зачинщики — иностранцы»

Бывший главный тренер «Локомотива» Валерий Овчинников заявил, что в матче 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» может произойти драка.

«В прошлой игре была драка? В любую секунду это может вспыхнуть в игре такого накала, потому что большое напряжение, нервы сдают. Думаю, может возникнуть драка, реванш. Но, как правило, зачинщиками становятся наши иностранцы. Они у нас падают, визжат, крутятся, вертятся — так и хочется подойти и сделать контрольный выстрел, чтоб не мучались», — цитирует Овчинникова Legalbet.

Игра пятого тура РПЛ состоится 20 августа. Начало — в 19.30 по московскому времени.

После 4 туров чемпионата России «Спартак» набрал девять очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. На счету «Зенита» семь баллов и шестая строчка.