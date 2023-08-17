В субботу, 19 августа, «Динамо» на своем поле сыграет против ЦСКА в матче 5-го тура РПЛ — 2023 / 2024. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 15:00 по московскому времени.

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляций на телеканале «Матч Премьер». Эфир стартует в 14:00. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — ЦСКА.

В активе «Динамо» 7 очков после четырех туров чемпионата России. Московский клуб находится на 7-й строчке в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА набрал 9 очков и находится на 3-й строчке.

Последний раз команды играли друг против друга в товарищеском матче в июле 2023 года. Тогда победу со счетом 6:3 одержало «Динамо».

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