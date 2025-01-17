Овчинников рассказал о целях отдела подготовки тренеров Академии РФС на 2025 год

Бывший вратарь сборной России и тренер клубов РПЛ, а ныне начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников рассказал о задачах академии на 2025 год.

«В январе традиционно не проводим очных модулей, поскольку команды находятся на сборах и тренеры заняты подготовкой к весенней части сезона. Соответственно, появилось немного времени подвести итоги года прошлого, и распланировать работу.

Надо сказать, что 2024-й стал для нас очень продуктивным. За этот год успешно обучились 1220 тренеров, мы запустили более 60 групп по 13 различным программам в 21 городе. Академия РФС выдала уже почти 7500 международных лицензий — о таких цифрах еще пару лет назад мы могли только мечтать, и мало кто верил, что это вообще возможно.

Но теперь это данность, и останавливаться мы не намерены. Так что планы, если в общих чертах, самые амбициозные — развиваться и совершенствоваться. Разумеется, постоянно работаем и над содержанием программ. Это нормальный процесс, ведь футбол не стоит на месте, и руку на пульсе надо держать всегда», — цитирует Овчинникова Metaratings.