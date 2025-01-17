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Сегодня, 18:35

Овчинников рассказал о целях отдела подготовки тренеров Академии РФС на 2025 год

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной России и тренер клубов РПЛ, а ныне начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников рассказал о задачах академии на 2025 год.

«В январе традиционно не проводим очных модулей, поскольку команды находятся на сборах и тренеры заняты подготовкой к весенней части сезона. Соответственно, появилось немного времени подвести итоги года прошлого, и распланировать работу.

Надо сказать, что 2024-й стал для нас очень продуктивным. За этот год успешно обучились 1220 тренеров, мы запустили более 60 групп по 13 различным программам в 21 городе. Академия РФС выдала уже почти 7500 международных лицензий — о таких цифрах еще пару лет назад мы могли только мечтать, и мало кто верил, что это вообще возможно.

Но теперь это данность, и останавливаться мы не намерены. Так что планы, если в общих чертах, самые амбициозные — развиваться и совершенствоваться. Разумеется, постоянно работаем и над содержанием программ. Это нормальный процесс, ведь футбол не стоит на месте, и руку на пульсе надо держать всегда», — цитирует Овчинникова Metaratings.

Источник: Metaratings
Сергей Овчинников (футбол)
РФС
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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