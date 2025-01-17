«Динамо» планирует выручить за продажу Бителло не менее 20 миллионов евро

Как стало известно «СЭ», «Динамо» планирует выручить за продажу полузащитника Бителло «Ботафого» не менее 20 миллионов евро вместе с реальными бонусами.

При этом основная сумма должна поступить одним или двумя траншами. Первое предложение бразильцев было — 10 миллионов евро десятью траншами.

Стороны действительно близки к согласию, как ранее сообщал журналист Иван Карпов.

В этом сезоне Бителло провел 19 матчей, забил 1 гол и сделал 8 голевых передач.