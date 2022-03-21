Суд обязал Google разблокировать YouTube-канал «Ахмата»

Арбитражный суд Москвы по иску футбольного клуба «Ахмат» к американской компании Google LLC и ее российскому представительству ООО «Гугл» признал незаконной блокировку клубного YouTube-канала и обязал восстановить доступ к нему, информирует РИА «Новости».

Неустойка за неисполнение решения суда составит 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения, и эта сумма будет увеличиваться вдвое каждую неделю до достижения 1 миллиарда рублей до истечения девятого месяца бездействия Google, после чего — в случае неисполнения решения суда — вновь продолжит начисляться прогрессивно, но уже без предела.

США в декабре 2020 года ввели санкции против фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе грозненского «Ахмата» и бойцовской лиги АСА. Санкции также ввела Великобритания. В середине января 2021 года YouTube-канал «Ахмата» был заблокирован.