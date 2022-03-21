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Суд обязал Google разблокировать YouTube-канал «Ахмата»

Иван Шитик
Корреспондент
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Арбитражный суд Москвы по иску футбольного клуба «Ахмат» к американской компании Google LLC и ее российскому представительству ООО «Гугл» признал незаконной блокировку клубного YouTube-канала и обязал восстановить доступ к нему, информирует РИА «Новости».

Неустойка за неисполнение решения суда составит 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения, и эта сумма будет увеличиваться вдвое каждую неделю до достижения 1 миллиарда рублей до истечения девятого месяца бездействия Google, после чего — в случае неисполнения решения суда — вновь продолжит начисляться прогрессивно, но уже без предела.

США в декабре 2020 года ввели санкции против фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе грозненского «Ахмата» и бойцовской лиги АСА. Санкции также ввела Великобритания. В середине января 2021 года YouTube-канал «Ахмата» был заблокирован.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220321/akhmat-1779342494.html
ФК Ахмат
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3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
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15
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16
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 1 : 0
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Химки – Динамо
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Спартак – ЦСКА
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Зенит – Рубин
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 14
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

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Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

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Локомотив

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Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

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Краснодар

 15 1 0
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