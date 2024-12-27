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Овчинников — о Кахигао: кому-то надо, чтобы в «Спартаке» был иностранный спортдир»

Даниил Аршавский
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Российский тренер Валерий Овчинников высказался о возможном назначении испанского специалиста Франсиса Кахигао на пост спортивного директора «Спартака».

«Кому-то очень надо, чтобы в «Спартаке» был иностранный спортивный директор. Языка не знает, получает задание — что-то делает. С таким успехом они бы и в России могли найти спортивного директора, но не ищут. Я не думаю, что он за два рубля приехал. Россиянам такие деньги платить не стоит. Плюс агенты работают прекрасно — получают свои проценты, как положено», — цитирует Овчинникова Metaratings.ru.

Ранее «СЭ» стало известно, что 55-летний испанец может занять пост спортивного директора красно-белых после отказа Федерико Керубини. Кахигао занимал пост руководителя отдела международных отношений и скаутинга в «Галатасарае».

Фрэнсис Кагигао. Новый спортдир «Спартака» уже в пути: Кахигао покинул «Галатасарай» и едет в Россию

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Валерий Овчинников
Франсис Кахигао
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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