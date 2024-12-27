Овчинников — о Кахигао: кому-то надо, чтобы в «Спартаке» был иностранный спортдир»

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о возможном назначении испанского специалиста Франсиса Кахигао на пост спортивного директора «Спартака».

«Кому-то очень надо, чтобы в «Спартаке» был иностранный спортивный директор. Языка не знает, получает задание — что-то делает. С таким успехом они бы и в России могли найти спортивного директора, но не ищут. Я не думаю, что он за два рубля приехал. Россиянам такие деньги платить не стоит. Плюс агенты работают прекрасно — получают свои проценты, как положено», — цитирует Овчинникова Metaratings.ru.

Ранее «СЭ» стало известно, что 55-летний испанец может занять пост спортивного директора красно-белых после отказа Федерико Керубини. Кахигао занимал пост руководителя отдела международных отношений и скаутинга в «Галатасарае».