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Булыкин: «Есть шанс, что «Спартак» продаст Угальде уже зимой»

Даниил Аршавский
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о будущем нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

«Есть ли шанс, что «Спартак» продаст Угальде в АПЛ уже зимой? Есть, потому что англичане всегда ищут тех, кто хорошо забивает. Поэтому, конечно, к нему сейчас присматриваются новые клубы. «Спартак» вряд ли откажет, потому что это будет хорошая сумма, тем более, она будет в иностранной валюте, что станет хорошей прибавкой к бюджету», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 22-летний костариканец забил 16 голов и отдал 3 результативные передачи в 22 матчах за красно-белых. Контракт Угальде со «Спартаком» рассчитан до июля 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Булыкин
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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