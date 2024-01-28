Лепехин прокомментировал трансферную политику «Зенита»

Обладатель Кубка России Константин Лепехин прокомментировал трансферную политику «Зенита».

— Можно по-разному относиться к трансферной политике «Зенита», но, если клуб выиграет титул по итогам сезона, все признают ее верной. А если не выиграют, появятся вопросы.

— Все, как всегда, покажет результат?

— Конечно. Можно много говорить о красоте футбола, говорить о местных воспитанниках, россиянах, испанцах или бразильцах, но все это шелуха, кроме результата, — цитирует Лепехина «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков.