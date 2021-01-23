Овчинников не исключил возвращения в ЦСКА

Бывший тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников рассказал о работе с молодыми игроками команды и не исключил своего возвращения в клуб.

«Возвращение в ЦСКА? Есть хорошая поговорка: никогда не говори никогда. Я несколько по-иному видел развитие команды. Тактически, индивидуальное развитие игроков. Не хочу вдаваться в подробности.



Могу сказать парой фраз. Я больше ратовал за атакующий футбол. Чтобы больше доверять воспитанникам.



Надо развивать молодых игроков, давать им шанс. В ЦСКА эта тактика сработала: Головин, Кучаев, Чалов, Марадишвили и еще много игроков.



Хотя с Карповым я уговаривал Гончаренко год, чтобы он его взял. Тогда он не был, наверное, готов на что-то претендовать. Но надо всегда смотреть на шаг вперед. Были постоянные споры с тренерами, я их убеждал. У него есть качества: в первую очередь характер. Рост, игра головой, жесткий, техничный достаточно, умеет играть обеими ногами», — сказал в эфире программы «Инсайдеры» на «Матч Премьер» Овчинников.

В конце декабря 2020 года ЦСКА объявил об уходе Сергея Овчинникова и Виктора Онопко. Тренером вратарей вместо Овчинникова стал Дмитрий Крамаренко.