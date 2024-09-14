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Овчинников: «Акрон» — это не безысходность для Дзюбы. Он волевой мужик» 

Алина Савинова
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников оценил переход нападающего Артема Дзюбы в «Акрон».

«Хозяин «Акрона» понял, что спокойно сможет работать с Дзюбой. Для них Дзюба — это прям находка для шпиона. Для них это плюс со всех сторон: футбольной, медийной, любой. На Дзюбу в первые два-три тура в Самаре пойдут зрители на трибуны. Это знатная фигура в футболе. «Акрон» — это не безысходность для Дзюбы, он точно так не думает, для него безысходности просто нет. Это психологически устойчивый и волевой мужик, многие вещи не столкнули его с пути. Он сейчас будет драться, доказывать, что «Локомотив» зря с ним так поступил. Хотелось бы верить в его очередную реинкарнацию», — цитирует Овчинникова Legalbet.

36-летний Дзюба подписал контракт с тольяттинским клубом до окончания сезона-2024/25. Ранее он выступал за «Локомотив», в составе которого провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.

Источник: Legalbet
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
Валерий Овчинников
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2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
10
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
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