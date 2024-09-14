Овчинников: «Акрон» — это не безысходность для Дзюбы. Он волевой мужик»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников оценил переход нападающего Артема Дзюбы в «Акрон».

«Хозяин «Акрона» понял, что спокойно сможет работать с Дзюбой. Для них Дзюба — это прям находка для шпиона. Для них это плюс со всех сторон: футбольной, медийной, любой. На Дзюбу в первые два-три тура в Самаре пойдут зрители на трибуны. Это знатная фигура в футболе. «Акрон» — это не безысходность для Дзюбы, он точно так не думает, для него безысходности просто нет. Это психологически устойчивый и волевой мужик, многие вещи не столкнули его с пути. Он сейчас будет драться, доказывать, что «Локомотив» зря с ним так поступил. Хотелось бы верить в его очередную реинкарнацию», — цитирует Овчинникова Legalbet.

36-летний Дзюба подписал контракт с тольяттинским клубом до окончания сезона-2024/25. Ранее он выступал за «Локомотив», в составе которого провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.