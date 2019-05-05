Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Иван Мельников рассказал "СЭ" о том, смог ли Александр Кокорин в СИЗО посмотреть матчи чемпионата России, которые состоялись в субботу.

"Зенит", с которым у 28-летнего Кокорина контракт, стал чемпионом страны сезона-2018/19 после того, как сыграл вничью с "Ахматом" (1:1), а "Локомотив" уступил тульскому "Арсеналу" (0:2).

– Не сомневаюсь, что у Александра Кокорина была возможность посмотреть матч, – сказал Мельников. – Так как он интересуется командой, ее результатами. Думаю, он был в этом заинтересован. По правилам распорядка в СИЗО просмотр телевизора до десяти часов вечера разрешен. С этим проблем не должно было возникнуть.

– Знаете, как он отреагировал на золото?

– Еще пока мало времени прошло. Планируем после праздников посетить "Бутырку" и заодно зайдем к нему и спросим об этом. Насколько знаю, ему еще предстоит медаль получить. В настоящее время в камеру вряд ли разрешат взять награду. (Арман Мкртчян)