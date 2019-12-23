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Отстранение Гинера от футбола сократили на три месяца

19:06
Евгений Гинер. Фото ПФК ЦСКА
Евгений Гинер. Фото ПФК ЦСКА
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Как стало известно «СЭ» из источника в РФС, в понедельник, 23 декабря, в Доме футбола состоялось заседание Апелляционного комитета РФС, на котором были приняты следующие решения:

— Удовлетворить жалобу Гинера Е.Л. на решение Комитета РФС по этике от 13 декабря 2019 года частично. Изменить решение Комитета РФС по этике от 13 декабря 2019 года, изложив его в следующей редакции:

«В связи с допущенными Президентом АО «ПФК ЦСКА» г. Москва, членом Исполкома РФС и Председателем Финансового комитета РФС Гинером Евгением Ленноровичем нарушениями Регламента РФС по этике, в соответствии со ст. ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к Гинеру Евгению Ленноровичу санкции в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 9 (девять) месяцев, при этом 3 (три) месяца, начиная с даты вынесения решения, считать реальным наказанием, а 6 (шесть) месяцев — условной спортивной санкцией; в виде штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей».

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