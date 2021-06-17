Отказавший ЦСКА Перец перешел в «Венецию»

«Венеция» подписала экс-полузащитника «Маккаби» из Тель-Авива Дора Переца, сообщает 17 июня официальный сайт итальянского клуба.

Футболист перешел на правах свободного агента. Контракт рассчитан на три года. 26-летний игрок в прошедшем сезоне провел 52 матча за «Маккаби» во всех турнирах и забил десять мячей при девяти голевых передачах.

12 июня израильский телеканал Sport1 сообщил, что Перец отказался переходить в ЦСКА, так как хочет играть в европейском топ-чемпионате. «Венеция» в следующем сезоне будет играть в серии А.