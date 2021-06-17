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Ветеран ЦСКА Новиков считает, что у Березуцкого будет больше мотивации по сравнению с Оличем

18:44
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Бывший вратарь ЦСКА и сборной СССР Валерий Новиков оценил назначение Алексея Березуцкого и. о. главного тренера московских армейцев. Ранее пост главного тренера покинул Ивица Олич.

«На самом деле, все произошло неожиданно, никто не думал, что Олич уйдет так быстро, ведь под его руководством прошло всего несколько игр прошлого сезона, — цитирует Новикова «Газета.Ru». — Раз руководство приняло такое решение, значит, им виднее. Березуцкий — свой игрок, который уже давно в ЦСКА.

Видимо, с ним связывают какие-то надежды, что под его руководством команда заиграет по-другому. Они абсолютно на равных — что у Олича не было существенной тренерской практики, что у Березуцкого. Разница в том, что Березуцкий — свой. Думаю, у него будет больше мотивации, его переживание за команду ЦСКА идет от души".

16 июня ЦСКА провел первую тренировку под руководством Алексея Березуцкого.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/06/17/n_16119014.shtml

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