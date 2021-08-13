Отец Влашича: «Никола твердо намерен уйти из ЦСКА»

Отец Николы Влашича Йошко Влашич прокомментировал ситуацию с будущим своего сына и подтвердил, что хавбек хочет покинуть московский клуб.

«Что касается Николы, то он хочет уйти из ЦСКА. Однозначно, он твердо хочет уйти из ЦСКА и ему пора уходить. Клуб об этом тоже знает. Для Николы все ясно. Посмотрим, что случится», — цитирует Влашича старшего Milan News со ссылкой на Net.hr.

Напомним, что 23-летний Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года, куда он перебрался на правах аренды из английского «Эвертона». Спустя год ЦСКА выкупил контракт игрока.

В минувшем сезоне хавбек провел 26 матчей в РПЛ, забил 11 голов (3 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач.

4 августа сообщалось, что 23-летний хорват может перейти в «Милан».