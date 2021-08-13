Отец Влашича: «Никола твердо намерен уйти из ЦСКА»
Отец Николы Влашича Йошко Влашич прокомментировал ситуацию с будущим своего сына и подтвердил, что хавбек хочет покинуть московский клуб.
«Что касается Николы, то он хочет уйти из ЦСКА. Однозначно, он твердо хочет уйти из ЦСКА и ему пора уходить. Клуб об этом тоже знает. Для Николы все ясно. Посмотрим, что случится», — цитирует Влашича старшего Milan News со ссылкой на Net.hr.
Напомним, что 23-летний Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года, куда он перебрался на правах аренды из английского «Эвертона». Спустя год ЦСКА выкупил контракт игрока.
В минувшем сезоне хавбек провел 26 матчей в РПЛ, забил 11 голов (3 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач.
4 августа сообщалось, что 23-летний хорват может перейти в «Милан».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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