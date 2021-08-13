«Строгино» победило «Динамо» в молодежном первенстве
«Строгино» в матче 5-го тура молодежного первенства РПЛ победило «Динамо» со счетом 2:1.
В другом матче «Химки» с тем же счетом победили «Арсенал».
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5-й тур
«Строгино» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 2:1 (2:0)
Голы: Алехин, 34 (1:0). Киракосян, 43 (2:0). Беликов, 64 (2:1).
Удаление: Бессмертный (Динамо — мол.), 55.
Судья: Каширин (Уфа).
13 августа. Москва. Стадион «СК Рублево».
«Химки» (Химки) — «Арсенал» (Тула) — 2:1 (1:0)
Голы: Слободян, 37 (1:0). Галимзянов, 51 (2:0). Зюзин, 67 (2:1).
Судья: Целовальников (Астрахань).
13 августа. Химки. Стадион «Новые Химки».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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