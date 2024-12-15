Отец Кузяева сообщил об отсутствии переговоров по переходу Далера в «Зенит»

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе футболиста в «Зенит».

— Никто никакие переговоры не ведет.

— Вообще рассматривает ли Далер возвращение в «Зенит»? В «Гавре» говорят, что нет.

— У него контракт с «Гавром» до лета.

Ранее о возможном переходе Кузяева в «Гавр» сообщал журналист Иван Карпов. По данным источника, вероятность того, что это произойдет уже зимой, около 60-70 процентов.

Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер сообщал «СЭ», что Кузяев не рассматривает вариант возвращения в Россию.

В этом сезоне 31-летний россиянин забил 1 гол в 11 матчах за «Гавр».