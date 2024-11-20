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Сегодня, 21:08

В «Гавре» сообщили, что Кузяев не хочет переходить в «Зенит»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Далер Кузяев.
Фото Global Look Press

Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе российского полузащитника Далера Кузяева в «Зенит».

«Он не хочет туда переходить», — сказал Бодмер «СЭ».

Ранее о возможном переходе 31-летнего Кузяева в «Зенит» сообщал журналист Иван Карпов. По данным источника, вероятность того, что это произойдет уже зимой, около 60-70 процентов.

Кузяев играл за «Зенит» с 2017-го по 2023 года. Вместе с командой он 5 раз выиграл чемпионат России, один раз Кубок страны и дважды Суперкубок.

Летом 2023 года Кузяев стал игроком «Гавра». Контракт российского полузащитника с клубом рассчитан до 2025 года.

Далер Кузяев
ФК Гавр
ФК Зенит
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