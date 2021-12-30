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Отец Классена: «У Леона большое желание вписать свое имя в историю «Спартака», сказал ему учить историю клуба»

19:21
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Сергей Классен, отец новичка «Спартака» Леона Классена, прокомментировал переход игрока в московский клуб.

«Если бы не верили в то, что у него все получится в «Спартаке», не подписывали бы контракт, — приводит слова Сергея Классена Sport24. — Я большой фанат «Спартака» с детства. Так что у Леона большое желание вписать свое имя в историю такого большого клуба. Сказал ему выучить историю клуба, быть поближе к фанатам и показать лучшего себя новому тренеру и руководству с первого дня. Многих ребят он знает — Умяров, Игнатов, Литвинов, Маслов, сейчас Пруцев придет — этих ребят он хорошо знает по молодежной сборной, они близкие друзья».

Контракт «Спартака» с 21-летним россиянином рассчитан до конца июня 2025 года.

В сезоне-2021/22 Классен провел 20 матчей за «Тироль», на его счету 6 результативных передач. Также футболист провел один матч за молодежную сборную России, он сыграл против Литвы (3:0) в рамках отборочного турнира на чемпионат мира среди игроков до 21 года.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-12-30-otets-novichka-spartaka-klassena-u-leona-bolshoye-zhelaniye-vpisat-svoye-imya-v-istoriyu-kluba

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Анна Горшкова все материалы автора

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