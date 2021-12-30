Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на подписание Президентом России Владимиром Путиным закона о введении паспортов болельщиков (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

«Когда Сергею Владимировичу Михалкову сказали о том, что он написал так себе текст гимна, он ответил, что слушать его будут стоя. Поэтому все разговоры о том, нужен этот закон или нет — сейчас абсолютно в пользу бедных. Есть четкие правила. Для попадания на стадион нужно соблюдать закон Российской Федерации. С этим все обязаны считаться. Плохой закон или нет, значения не имеет», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Комментатор также высказался по поводу того, уменьшится ли количество людей на стадионах.

«У нас и так на стадионы никто не ходит. Сейчас ходить туда с семьей, насколько я понимаю, дело не совсем безопасное. На стадионы будет ходить меньше народу. Однако сейчас пандемия. Не приходится говорить о том, сколько людей сейчас ходят на стадионы. Это небезопасно с точки зрения здоровья. Вот и все. Я не вижу проблемы в получении паспорта болельщика, тем более что он оформляется в течение секунд пяти. А бузить сейчас не нужно: не будете выполнять требования — не будете на стадионы ходить. Вы сделаете хуже лишь себе. Назло маме отморозите уши», — добавил Губерниев.

Паспорт болельщика — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций 2017 года и ЧМ-2018.