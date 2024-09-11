Отец Даку заявил, что сын не знает об интересе к нему «Спартака» и «Краснодара»

Фехми Даку, отец албанского форварда «Рубина» Мирлинда Даку, рассказал, что его сын не знаком с информацией о возможном интересе к нему со стороны других российских клубов.

«Мирлинд несколько дней назад был дома, мы общались с ним по поводу интереса к нему ряда клубов. Я спрашивал его про «Спартак» и «Краснодар», но он сказал, что ничего не знает об этом, ему ничего не говорили.

Как мне сказал сын, «Рубин» принял решение: он остается в клубе. Мирлинд два дня назад вернулся в Казань и уже тренируется с командой», — сказал Даку Sport24.

Даку перешел в «Рубин» из хорватского «Осиека» летом 2023 года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел 7 матчей, забил 5 мячей и сделал 3 голевые передачи.