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Сегодня, 13:48

На матч звезд «Спартака» продано более 30 тысяч билетов

Константин Белов
Корреспондент
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об ожидаемом количестве зрителей на матче звезд клуба, приуроченном к 10-летию открытия домашнего стадиона «Лукойл Арена».

«На данный момент продано более 30 тысяч билетов на сегодняшний матч», — сказал Зеленов «СЭ».

Матч состоится 11 августа. Начало в 20:00.

Известно, что в матче будет участвовать самый титулованный тренер в истории красно-белых Олег Романцев и нынешний наставник москвичей Деян Станкович, а также чемпионы России в составе «Спартака» Дмитрий Аленичев и Егор Титов, экс-футболисты Роман Павлюченко, Веллитон, Сальваторе Боккетти. Также в заявку попадут звездные болельщики клуба.

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3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
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