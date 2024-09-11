Источник: «Оренбург» не смог договориться с Мендесом об аренде из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес не перейдет на правах аренды в «Оренбург», сообщает Legalbet.

По информации источника, клуб не сумел договориться с 24-летним чилийцем по зарплате.

Мендес выступает за ЦСКА с лета 2022 года. Он провел за армейцев 71 матч, забил один гол и сделал одну результативную передачу. В текущем сезоне хавбек ни разу не выходил на поле.