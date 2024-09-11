Источник: «Оренбург» не смог договориться с Мендесом об аренде из ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес не перейдет на правах аренды в «Оренбург», сообщает Legalbet.
По информации источника, клуб не сумел договориться с 24-летним чилийцем по зарплате.
Мендес выступает за ЦСКА с лета 2022 года. Он провел за армейцев 71 матч, забил один гол и сделал одну результативную передачу. В текущем сезоне хавбек ни разу не выходил на поле.
Источник: Legalbet
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|
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|7
|5
|0
|2
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|15
|
4
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|7
|4
|2
|1
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|14
|
5
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|4
|1
|2
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|13
|
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|4
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|
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|3
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|3
|11-12
|10
|
9
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|7
|2
|2
|3
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|
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|6
|
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|1
|3
|3
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|6
|
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|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
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|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
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|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
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|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
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ЖК
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Максим Глушенков
Зенит
|7
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|
Мирлинд Даку
Рубин
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Игорь Дивеев
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|4
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|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
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|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|0
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Даниил Фомин
Динамо
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|1
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|
|
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