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Останкинскую телебашню в Москве подсветили в цвета «Спартака»

Роман Шишов
Корреспондент
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Останкинскую телебашню в Москве подсветили в цвета «Спартака».
Фото ФК «Спартак»
Останкинскую телебашню в Москве подсветили в цвета «Спартака».
Фото ФК «Спартак»
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Останкинская телебашня в Москве в ночь с воскресенья на понедельник, 18 апреля, сменила подсветку на цвета «Спартака» в честь 100-летия московского клуба.

Фотографии опубликовала пресс-служба красно-белых. На экранах вокруг башни горят имя клуба, а также надпись «100 лет».

Ранее «Спартак» объявил программу мероприятий в честь своего 100-летия. Кроме того, 13 апреля, клуб объявил о том, что внес изменения в дизайн обновленного логотипа.

Напомним, 18 апреля 1922 года был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района (МКС). Именно он стоял у истоков футбольного клуба «Спартак».

Далее команда называлась «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», «Дукат» и «Мукомолы».

«Спартак» занимает десятое место втаблице РПЛ.

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Сочи 2
Локомотив 2
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ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

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 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
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