Останкинскую телебашню в Москве подсветили в цвета «Спартака»

Останкинская телебашня в Москве в ночь с воскресенья на понедельник, 18 апреля, сменила подсветку на цвета «Спартака» в честь 100-летия московского клуба.

Фотографии опубликовала пресс-служба красно-белых. На экранах вокруг башни горят имя клуба, а также надпись «100 лет».

Ранее «Спартак» объявил программу мероприятий в честь своего 100-летия. Кроме того, 13 апреля, клуб объявил о том, что внес изменения в дизайн обновленного логотипа.

Напомним, 18 апреля 1922 года был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района (МКС). Именно он стоял у истоков футбольного клуба «Спартак».

Далее команда называлась «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», «Дукат» и «Мукомолы».

«Спартак» занимает десятое место втаблице РПЛ.