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«Спартак» — мечта детства». Кавазашвили поздравил родной клуб со столетием

Анзор Кавазашвили поздравил «Спартак» со столетним юбилеем
Читать «СЭ» в
Анзор Кавазашвили.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» поздравил клуб со столетним юбилеем.

«Спартак» для меня — мечта детства. С младенчества я болел за эту команду. Моя игра за другие команды — переходный период и обучение футбольному мастерству. Я пришел в клуб в самом расцвете своих сил, был уже основным вратарем сборной СССР. С моим приходом команда отобрала у киевского «Динамо» гегемонию в Советском Союзе. Успешная игра за любимый «Спартак» является самым приятным воспоминанием. Желаю руководству «Спартака» справиться с теми проблемами, которые есть в клубе. Если они не способны это сделать, надо расставаться с клубом и передать его тем людям, которые будут заинтересованы в величие команды и изменят подход к системе подготовки и выступлению», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

18 апреля исполняется 100 лет со дня основания футбольного клуба «Спартак» (Москва).

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
Анзор Кавазашвили
ФК Спартак (Москва)
4
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
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Динамо

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