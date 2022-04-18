Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» поздравил клуб со столетним юбилеем.

«Спартак» для меня — мечта детства. С младенчества я болел за эту команду. Моя игра за другие команды — переходный период и обучение футбольному мастерству. Я пришел в клуб в самом расцвете своих сил, был уже основным вратарем сборной СССР. С моим приходом команда отобрала у киевского «Динамо» гегемонию в Советском Союзе. Успешная игра за любимый «Спартак» является самым приятным воспоминанием. Желаю руководству «Спартака» справиться с теми проблемами, которые есть в клубе. Если они не способны это сделать, надо расставаться с клубом и передать его тем людям, которые будут заинтересованы в величие команды и изменят подход к системе подготовки и выступлению», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

18 апреля исполняется 100 лет со дня основания футбольного клуба «Спартак» (Москва).