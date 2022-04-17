Александр Кержаков оценил игру «Нижнего Новгорода» в матче с «Химками»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков дал комментарий по итогам матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:0).

— Мы имели преимущество над соперником, но, к сожалению, не реализовали свои моменты. В первом тайме ребята были близки к тому футболу, который мы хотим видеть в исполнении нашей команды.

— Вскоре после начала игры Масоэро и Каккоев поменялись местами. С чем это было связано?

— На наш взгляд, Лукас более удачно справлялся с Мирзовым.

Подопечные Александра Кержакова занимают 11-е место в турнирной таблице с 28 очками после 25 матчей. В следующем матче «Нижний Новгород» на выезде сыграет с московским «Локомотивом» 23 апреля.