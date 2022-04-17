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Сегодня, 23:16

Александр Кержаков оценил игру «Нижнего Новгорода» в матче с «Химками»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков дал комментарий по итогам матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:0).

— Мы имели преимущество над соперником, но, к сожалению, не реализовали свои моменты. В первом тайме ребята были близки к тому футболу, который мы хотим видеть в исполнении нашей команды.

— Вскоре после начала игры Масоэро и Каккоев поменялись местами. С чем это было связано?

— На наш взгляд, Лукас более удачно справлялся с Мирзовым.

Подопечные Александра Кержакова занимают 11-е место в турнирной таблице с 28 очками после 25 матчей. В следующем матче «Нижний Новгород» на выезде сыграет с московским «Локомотивом» 23 апреля.

Источник: https://fcnn.ru/nn-info/news/team/81749/

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Александр Кержаков
ФК Нижний Новгород
ФК Химки
0
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3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
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 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
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