Осинькин рассказал о целях «Крыльев Советов» на 2024 год

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о целях команды на 2024 год.

«Громких заявлений делать не хочется. У нас одна цель: быть как можно выше. Мы примем любое место, до которого дотянемся, но мы хотим оказаться максимально высоко, и за это будем биться и драться», — цитирует Осинькина Metaratings.ru.

После 18 туров «Крылья Советов» идут на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.