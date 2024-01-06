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Сегодня, 14:00

«Крылья Советов»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы

«Крылья Советов» проведут зимний учебно-тренировочный сбор в Турции
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Игорь Осинькин, главный тренер ФК «Крылья Советов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футболисты и тренерский штаб самарских «Крыльев Советов» ушли в отпуск после матча 18 тура РПЛ, в котором уступили на выезде московскому «Спартаку» (3:0). Соберется команда 13 января в Москве, где пройдет медицинское обследование и тесты на функциональную готовность, откуда отправится на первый сбор в Турцию. Этот учебно-тренировочный сбор завершится 26 января. В рамках первого сбора команда Игоря Осинькина проведет два контрольных матча с сербскими клубами — 24 января с «Вождовацем» и 26 января с «Раднички 1923».

В общей сложности «Крылья» проведут три сбора в Турции. Второй запланирован с 31 января по 13 февраля, третий — с 17 февраля по 1 марта. В этот период команда из Самары проведет восемь матчей. Соперники будут известны позже, информация об этом будет опубликована на официальном сайте «Крыльев Советов».

По итогам 18 туров премьер-лиги самарцы занимают 6-е место в турнирной таблице, в их активе — 29 очков.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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Осинькин рассказал о целях «Крыльев Советов» на 2024 год
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

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Оренбург

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