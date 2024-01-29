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Сегодня, 08:45

Осинькин ответил на вопрос, перейдет ли Гарре в «Краснодар»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бенхамин Гарре.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» назвал условие, при котором полузащитник Бенхамин Гарре покинет клуб.

— Гарре и «Краснодар». Насколько этот трансфер зимой реален?

— У меня нет никакой не только официальной, но даже внутренней информации. Сейчас он просто игрок футбольного клуба «Крылья Советов».

— При этом инсайдер Иван Карпов писал, что «Крылья» сами предлагают «Краснодару» купить аргентинца за 8 миллионов.

— Я точно знаю, что ни один тренер в такой ситуации не звонит и не предлагает другим клубам своего футболиста. Гарре серьезно влияет на наши результаты. Чем дольше он останется в «Крыльях», тем лучше для меня.

— А вы не считаете, что Гарре по своему уровню уже перерос «Крылья»?

— Он у нас лидер. Действительно качественный футболист. Перерос ли? Если другие команды его оценят, а наш клуб посчитает финансовое предложение по Гарре приемлемым, то мы его примем. Но в целом каждому футболисту всегда есть что доказывать. Многие игроки перерастают уровень «Спартака», «Локомотива» и «Зенита», но их же не отпускают в ту же секунду. Вот и я не тороплюсь расставаться с Бенхамином.

— Если говорить о его футбольном интеллекте, южноамериканец — самый тонкий футболист, с которым вы когда-либо работали?

— Не очень люблю эти сравнения. Гарре — качественный футболист, у него много достоинств. Должен заметить, что Бенхамин суперпрофессионал! Поверьте, не так уж легко ему все давалось, когда он поменял аргентинский чемпионат на российский. Но Гарре никогда не опускал руки, усердно тренировался, что и позволило футболисту выйти на другой уровень.

Игорь Осинькин. «Карьера Салтыкова развивается стремительно, мы не можем его сдерживать». Осинькин — о Гарре, Коваленко и своем будущем в «Крыльях»

ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
Игорь Осинькин
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«Уфа» продлила аренду Карпова из ЦСКА до конца сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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27 тур
28 тур
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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