Осинькин ответил на вопрос, перейдет ли Гарре в «Краснодар»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» назвал условие, при котором полузащитник Бенхамин Гарре покинет клуб.

— Гарре и «Краснодар». Насколько этот трансфер зимой реален?

— У меня нет никакой не только официальной, но даже внутренней информации. Сейчас он просто игрок футбольного клуба «Крылья Советов».

— При этом инсайдер Иван Карпов писал, что «Крылья» сами предлагают «Краснодару» купить аргентинца за 8 миллионов.

— Я точно знаю, что ни один тренер в такой ситуации не звонит и не предлагает другим клубам своего футболиста. Гарре серьезно влияет на наши результаты. Чем дольше он останется в «Крыльях», тем лучше для меня.

— А вы не считаете, что Гарре по своему уровню уже перерос «Крылья»?

— Он у нас лидер. Действительно качественный футболист. Перерос ли? Если другие команды его оценят, а наш клуб посчитает финансовое предложение по Гарре приемлемым, то мы его примем. Но в целом каждому футболисту всегда есть что доказывать. Многие игроки перерастают уровень «Спартака», «Локомотива» и «Зенита», но их же не отпускают в ту же секунду. Вот и я не тороплюсь расставаться с Бенхамином.

— Если говорить о его футбольном интеллекте, южноамериканец — самый тонкий футболист, с которым вы когда-либо работали?

— Не очень люблю эти сравнения. Гарре — качественный футболист, у него много достоинств. Должен заметить, что Бенхамин суперпрофессионал! Поверьте, не так уж легко ему все давалось, когда он поменял аргентинский чемпионат на российский. Но Гарре никогда не опускал руки, усердно тренировался, что и позволило футболисту выйти на другой уровень.