«Уфа» продлила аренду Карпова из ЦСКА до конца сезона

Защитник ЦСКА Вадим Карпов, арендованный «Уфой», останется в команде из Башкортостана до конца сезона, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что арендное соглашение не предусматривает опции выкупа 21-летнего россиянина.

В текущем сезоне Карпов провел за «Уфу» восемь матчей и не отметился результативными действиями.