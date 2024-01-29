Осинькин оценил перспективы Салтыкова в «Локомотиве»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» прокомментировал летний переход полузащитника самарцев Никиты Салтыкова в «Локомотив».
— Летом Салтыков станет игроком «Локомотива». Не слишком ли быстро развивается его карьера, ведь еще в прошлом сезоне он выступал в ФНЛ за «Акрон»? Не слишком ли резкий скачок в 19-20 лет?
— В прошлом сезоне Никита всего лишь три месяца отыграл в ФНЛ. Это, конечно, очень маленький отрезок. До этого он играл во второй лиге, к тому же у него была травма, перелом... Соглашусь с вами, его карьера сейчас развивается стремительно.
— Это не опасно?
— Мы не можем его сдерживать в этом плане, только рады прогрессу Салтыкова. Он уже подписал контракт с «Локомотивом», но вторую часть чемпионата отыграет у нас в аренде. Молодой, амбициозный парень. В его отношении к делу вообще ничего не изменилось! Прекрасно работает.
— Не закрадывается мысль, что, возможно, где-то будет беречь себя, чтобы, не дай бог, не получить травму перед переходом в «Локо»?
— Конкуренцию в нашей команде никто не отменял. Никите, как и всем остальным, надо биться за место в составе. А выражение «убрать ноги»... Никогда такого про него не мог подумать и не подумаю.
— Допускаете, что в следующем сезоне будете наблюдать со стороны конкуренцию на левом фланге атаки железнодорожников между вашими бывшими игроками — Пиняевым и Салтыковым?
— Наверное, ничего в этом страшного нет. Пусть ребята доказывают свою состоятельность. В условиях конкуренции они должны становится сильнее. Не исключаю, что они оба будут выходить на поле, выиграв конкуренцию у партнеров. А могут оба ее и проиграть. «Локомотив» — большой, статусный клуб. Все зависит только от Никиты и Сергея. Хотя нужно понимать, что в таком возрасте серьезную стабильность обрести не так-то просто. Тот же Пиняев пока не может показать весь свой потенциал.
— К слову, Пиняев некоторых специалистов осенью даже разочаровал. От него ожидали гораздо большего?
— «Разочаровал» — все-таки слишком громкое слово применительно к Сергею. Хотя определенные вопросы его игра, конечно, оставила. У него были разные матчи, в том числе и те, в которых он напрямую влиял на результат. Но здесь мы опять же возвращаемся к стабильности. Пиняев еще молодой футболист, выступает в клубе, где очень высокая конкуренция. Надо уметь взаимодействовать с партнерами. Со стороны легче всего давать оценку. Но мы не находимся внутри «Локомотива» и не можем сейчас сформулировать правильный совет, который помог бы Сергею сделать качественный скачок вперед.
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|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
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2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
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3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
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4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
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5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
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6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
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7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
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8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
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9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
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10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
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11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
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12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
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13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
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14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
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15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
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16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
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ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
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Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
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Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
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Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
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Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
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Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
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Балтика – Сочи
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
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Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5