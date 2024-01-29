Осинькин оценил перспективы Салтыкова в «Локомотиве»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» прокомментировал летний переход полузащитника самарцев Никиты Салтыкова в «Локомотив».

— Летом Салтыков станет игроком «Локомотива». Не слишком ли быстро развивается его карьера, ведь еще в прошлом сезоне он выступал в ФНЛ за «Акрон»? Не слишком ли резкий скачок в 19-20 лет?

— В прошлом сезоне Никита всего лишь три месяца отыграл в ФНЛ. Это, конечно, очень маленький отрезок. До этого он играл во второй лиге, к тому же у него была травма, перелом... Соглашусь с вами, его карьера сейчас развивается стремительно.

— Это не опасно?

— Мы не можем его сдерживать в этом плане, только рады прогрессу Салтыкова. Он уже подписал контракт с «Локомотивом», но вторую часть чемпионата отыграет у нас в аренде. Молодой, амбициозный парень. В его отношении к делу вообще ничего не изменилось! Прекрасно работает.

— Не закрадывается мысль, что, возможно, где-то будет беречь себя, чтобы, не дай бог, не получить травму перед переходом в «Локо»?

— Конкуренцию в нашей команде никто не отменял. Никите, как и всем остальным, надо биться за место в составе. А выражение «убрать ноги»... Никогда такого про него не мог подумать и не подумаю.

— Допускаете, что в следующем сезоне будете наблюдать со стороны конкуренцию на левом фланге атаки железнодорожников между вашими бывшими игроками — Пиняевым и Салтыковым?

— Наверное, ничего в этом страшного нет. Пусть ребята доказывают свою состоятельность. В условиях конкуренции они должны становится сильнее. Не исключаю, что они оба будут выходить на поле, выиграв конкуренцию у партнеров. А могут оба ее и проиграть. «Локомотив» — большой, статусный клуб. Все зависит только от Никиты и Сергея. Хотя нужно понимать, что в таком возрасте серьезную стабильность обрести не так-то просто. Тот же Пиняев пока не может показать весь свой потенциал.

— К слову, Пиняев некоторых специалистов осенью даже разочаровал. От него ожидали гораздо большего?

— «Разочаровал» — все-таки слишком громкое слово применительно к Сергею. Хотя определенные вопросы его игра, конечно, оставила. У него были разные матчи, в том числе и те, в которых он напрямую влиял на результат. Но здесь мы опять же возвращаемся к стабильности. Пиняев еще молодой футболист, выступает в клубе, где очень высокая конкуренция. Надо уметь взаимодействовать с партнерами. Со стороны легче всего давать оценку. Но мы не находимся внутри «Локомотива» и не можем сейчас сформулировать правильный совет, который помог бы Сергею сделать качественный скачок вперед.