Осинькин о Пиняеве в «Локомотиве»: «Сейчас это не тот футболист, к которому мы привыкли»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» оценил перспективы полузащитника Сергея Пиняева в «Локомотиве».

— Не тревожно ли за Сергея Пиняева? Не считаете, что он закисает в «Локомотиве»?

— Сначала у него в «Локомотиве» все шло нормально. Возможно, ждали от него чуть большего, но прогресс все равно наблюдался. Немного мешали травмы, где-то немного страдала результативность. Но он все равно двигался вперед.

Отличное начало прошлого чемпионата, а затем травмы, повреждения... В итоге пропустил почти весь сезон. Так что не соглашусь с теми, кто считает, что он именно в прошлом году перестал прогрессировать. Нет, все дело в проблемах со здоровьем.

— А что с ним происходит сейчас?

— У меня нет четкого объяснения. Он не всегда играет. И я тут понимаю главного тренера «Локомотива», на которого давит результат. Сейчас это далеко не тот Сергей Пиняев, к которому мы привыкли. В чем причина? В физической форме или психологической уверенности? Не знаю. И все-таки мы пока анализируем только девять туров. Впереди очень длинная дистанция. Думаю, Сергей себя еще обязательно проявит. Просто пока еще ему не удалось показать свой уровень в команде, которая потеряла и ряд ключевых футболистов, и свою игру. Но он прибавит.

— А есть уверенность, что Александр Коваленко, прошлый сезон проведший у вас в «Сочи», обретет себя в «Локомотиве»?

— Надежда есть. У него уже был опыт игры в большой команде. В принципе можно провести некую параллель с Салтыковым. До перехода в «Зенит» у Коваленко за плечами был только один качественный сезон в РПЛ. И конкурировать с Венделом в питерском клубе было, конечно, тяжело.

Сейчас Александр оказался в «Локо», но не после полного сезона. Он только весной в «Сочи» играл в основе. Причем отыграл неплохо. Привлек к себе внимание не только со стороны «Локо». О нем вспомнили.

А оценивать его перспективы в составе железнодорожников пока сложно. Слишком мало времени прошло. В РПЛ он, как правило, выходит только на замену. А по играм на Кубок мне тяжело судить о его форме. Давайте уважать мнение тренеров «Локо». Они выбирают состав. Им отвечать за результат, — сказал Осинькин в интервью «СЭ».

Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. В сезоне-2026/27 полузащитник, которому 2 ноября исполнился 21 год, забил 1 гол в 9 матчах РПЛ. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллионов евро.

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