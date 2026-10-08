Осинькин о Пиняеве в «Локомотиве»: «Сейчас это не тот футболист, к которому мы привыкли»
Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» оценил перспективы полузащитника Сергея Пиняева в «Локомотиве».
— Не тревожно ли за Сергея Пиняева? Не считаете, что он закисает в «Локомотиве»?
— Сначала у него в «Локомотиве» все шло нормально. Возможно, ждали от него чуть большего, но прогресс все равно наблюдался. Немного мешали травмы, где-то немного страдала результативность. Но он все равно двигался вперед.
Отличное начало прошлого чемпионата, а затем травмы, повреждения... В итоге пропустил почти весь сезон. Так что не соглашусь с теми, кто считает, что он именно в прошлом году перестал прогрессировать. Нет, все дело в проблемах со здоровьем.
— А что с ним происходит сейчас?
— У меня нет четкого объяснения. Он не всегда играет. И я тут понимаю главного тренера «Локомотива», на которого давит результат. Сейчас это далеко не тот Сергей Пиняев, к которому мы привыкли. В чем причина? В физической форме или психологической уверенности? Не знаю. И все-таки мы пока анализируем только девять туров. Впереди очень длинная дистанция. Думаю, Сергей себя еще обязательно проявит. Просто пока еще ему не удалось показать свой уровень в команде, которая потеряла и ряд ключевых футболистов, и свою игру. Но он прибавит.
— А есть уверенность, что Александр Коваленко, прошлый сезон проведший у вас в «Сочи», обретет себя в «Локомотиве»?
— Надежда есть. У него уже был опыт игры в большой команде. В принципе можно провести некую параллель с Салтыковым. До перехода в «Зенит» у Коваленко за плечами был только один качественный сезон в РПЛ. И конкурировать с Венделом в питерском клубе было, конечно, тяжело.
Сейчас Александр оказался в «Локо», но не после полного сезона. Он только весной в «Сочи» играл в основе. Причем отыграл неплохо. Привлек к себе внимание не только со стороны «Локо». О нем вспомнили.
А оценивать его перспективы в составе железнодорожников пока сложно. Слишком мало времени прошло. В РПЛ он, как правило, выходит только на замену. А по играм на Кубок мне тяжело судить о его форме. Давайте уважать мнение тренеров «Локо». Они выбирают состав. Им отвечать за результат, — сказал Осинькин в интервью «СЭ».
Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. В сезоне-2026/27 полузащитник, которому 2 ноября исполнился 21 год, забил 1 гол в 9 матчах РПЛ. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллионов евро.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
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2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
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3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
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4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
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5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
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6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
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7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
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8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
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9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
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Максим Глушенков
Зенит
|6
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
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Педро
Зенит
|4
|
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Маркиньос
Спартак
|4
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1