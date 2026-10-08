Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Осинькин о Пиняеве в «Локомотиве»: «Сейчас это не тот футболист, к которому мы привыкли»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» оценил перспективы полузащитника Сергея Пиняева в «Локомотиве».

— Не тревожно ли за Сергея Пиняева? Не считаете, что он закисает в «Локомотиве»?

— Сначала у него в «Локомотиве» все шло нормально. Возможно, ждали от него чуть большего, но прогресс все равно наблюдался. Немного мешали травмы, где-то немного страдала результативность. Но он все равно двигался вперед.

Отличное начало прошлого чемпионата, а затем травмы, повреждения... В итоге пропустил почти весь сезон. Так что не соглашусь с теми, кто считает, что он именно в прошлом году перестал прогрессировать. Нет, все дело в проблемах со здоровьем.

— А что с ним происходит сейчас?

— У меня нет четкого объяснения. Он не всегда играет. И я тут понимаю главного тренера «Локомотива», на которого давит результат. Сейчас это далеко не тот Сергей Пиняев, к которому мы привыкли. В чем причина? В физической форме или психологической уверенности? Не знаю. И все-таки мы пока анализируем только девять туров. Впереди очень длинная дистанция. Думаю, Сергей себя еще обязательно проявит. Просто пока еще ему не удалось показать свой уровень в команде, которая потеряла и ряд ключевых футболистов, и свою игру. Но он прибавит.

— А есть уверенность, что Александр Коваленко, прошлый сезон проведший у вас в «Сочи», обретет себя в «Локомотиве»?

— Надежда есть. У него уже был опыт игры в большой команде. В принципе можно провести некую параллель с Салтыковым. До перехода в «Зенит» у Коваленко за плечами был только один качественный сезон в РПЛ. И конкурировать с Венделом в питерском клубе было, конечно, тяжело.

Сейчас Александр оказался в «Локо», но не после полного сезона. Он только весной в «Сочи» играл в основе. Причем отыграл неплохо. Привлек к себе внимание не только со стороны «Локо». О нем вспомнили.

А оценивать его перспективы в составе железнодорожников пока сложно. Слишком мало времени прошло. В РПЛ он, как правило, выходит только на замену. А по играм на Кубок мне тяжело судить о его форме. Давайте уважать мнение тренеров «Локо». Они выбирают состав. Им отвечать за результат, — сказал Осинькин в интервью «СЭ».

Игорь Осинькин.«Бывало, игроки часть ночи проводили в убежище». Игорь Осинькин — о «Сочи», Зиньковском и Глушенкове

Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. В сезоне-2026/27 полузащитник, которому 2 ноября исполнился 21 год, забил 1 гол в 9 матчах РПЛ. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллионов евро.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
Игорь Осинькин
Читайте также
Спасибо, Лео, за волшебство. Рабинер — о прощании Месси со сборной Аргентины
«Это нечто особенное». Овечкин открыл последний сезон в Вашингтоне победой над Кросби и Малкиным
Если Барко и уйдет, то только в «ПСЖ», цель — чемпионство, а из-за Дзюбы пришлось слушать про лукавство. О чем еще говорил спортдир «Спартака» Кахигао
Популярное видео
Хорватия — Испания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Испания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Англия — Чехия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Англия — Чехия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Крылья» — «Спартак» и все матчи
Осинькин о Глушенкове: «Ходит рядом со званием лучшего игрока сезона в РПЛ»
Тренер «Спартака» Карседо о готовности игроков: «Только Джику и Мартинс имеют определенные проблемы со здоровьем»
Футболист «Спартака» Барко о возобновлении матчей РПЛ: «Очень хочется играть, тренировались изо всех сил»
Мостовой — о назначении Альбы в «Родину»: «Такие вещи просто унижают весь российский футбол. Смешно»
Игрок «Спартака» Барко о новом контракте: «С самого начала не сомневался, что хочу здесь остаться»
В «Родине» ответили на вопрос о работе Альбы в сборной России: «Для нас это гордость»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Осинькин о Глушенкове: «Ходит рядом со званием лучшего игрока сезона в РПЛ»

Некрасов: «С февраля Барко был однозначно настроен на продолжение сотрудничества со «Спартаком»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости