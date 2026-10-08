Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Некрасов: «С февраля Барко был однозначно настроен на продолжение сотрудничества со «Спартаком»

Некрасов: «С февраля Барко был однозначно настроен на продолжение сотрудничества со «Спартаком»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Некрасов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в большом интервью «СЭ» рассказал о продлении контракта с аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко до 2030 года.

— Главная новость — подписание нового контракта до 2030 года с Эсекьелем Барко. Почему процесс шел так долго и трудно, и была ли реальная опасность, что он уйдет из «Спартака»? Даже за считанные минуты до переподписания агент Тимур Гурцкая выдал инсайд, что он может перейти в «Зенит».

— С февраля этого года Эсекьель был однозначно настроен на продолжение сотрудничества с клубом. Это находило отражение и в его отношении к тренировкам, и в том, как он выкладывался в матчах. Никаких заявлений о желании перейти в аргентинский или какой-либо другой клуб он не делал. Мы не считаем нужным комментировать слова людей по обе стороны океана, не имеющих отношения к переговорному процессу, игроку или клубу. А ответы на все остальные вопросы об этом важнейшем для нас переподписании дал наш спортивный директор Фран Кахигао.

— Можете ли назвать человека или людей в клубе, которые сыграли главную роль в этом знаковом для «Спартака» событии? Кто может повесить на свой пиджак виртуальный орден за него?

— Если в переподписании Романа Зобнина отмечу особую роль Кахигао, то в случае с Барко была слаженная работа всех служб клуба, включая спортивный блок, финансистов и юристов. Неспроста сам игрок в своем посте упомянул главу нашей юридической службы Марию Токмакову. А виртуальным орденам за Барко мы бы предпочли конкретные золотые медали чемпионата России, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

Эсекьель Барко.«Спартак» продлил Барко и остался в чемпионской гонке. С аргентинцем клуб может взять золото, без него — нет

5 октября «Спартак» официально объявил о продлении соглашения с 27-летним аргентинцем до лета 2030 года. Прежний контракт действовал до 2027-го. Барко перешел к красно-белым летом 2024 года из «Ривер Плейта». По данным РБК, трансфер обошелся московскому клубу в 14 миллионов евро.

На момент подписания нового соглашения полузащитник провел за «Спартак» 79 матчей во всех турнирах, забил 23 мяча и сделал 19 результативных передач. В сезоне-2025/26 он стал одним из лучших бомбардиров команды в РПЛ с 8 голами. В мае аргентинец вместе с красно-белыми выиграл Кубок России.

Полная версия интервью с руководителем московского клуба выйдет на сайте «СЭ» 9 октября в 00.00 по московскому времени.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Эсекьель Барко
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Сергей Некрасов
Франсис Кахигао
Читайте также
«Это нечто особенное». Овечкин открыл последний сезон в Вашингтоне победой над Кросби и Малкиным
Спасибо, Лео, за волшебство. Рабинер — о прощании Месси со сборной Аргентины
Лео вспомнил об отце и заставил плакать своих партнеров. Что произошло после последнего матча Месси за сборную
Популярное видео
Хорватия — Испания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Испания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Англия — Чехия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Англия — Чехия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Осинькин о Пиняеве в «Локомотиве»: «Сейчас это не тот футболист, к которому мы привыкли»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости