Некрасов: «С февраля Барко был однозначно настроен на продолжение сотрудничества со «Спартаком»
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в большом интервью «СЭ» рассказал о продлении контракта с аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко до 2030 года.
— Главная новость — подписание нового контракта до 2030 года с Эсекьелем Барко. Почему процесс шел так долго и трудно, и была ли реальная опасность, что он уйдет из «Спартака»? Даже за считанные минуты до переподписания агент Тимур Гурцкая выдал инсайд, что он может перейти в «Зенит».
— С февраля этого года Эсекьель был однозначно настроен на продолжение сотрудничества с клубом. Это находило отражение и в его отношении к тренировкам, и в том, как он выкладывался в матчах. Никаких заявлений о желании перейти в аргентинский или какой-либо другой клуб он не делал. Мы не считаем нужным комментировать слова людей по обе стороны океана, не имеющих отношения к переговорному процессу, игроку или клубу. А ответы на все остальные вопросы об этом важнейшем для нас переподписании дал наш спортивный директор Фран Кахигао.
— Можете ли назвать человека или людей в клубе, которые сыграли главную роль в этом знаковом для «Спартака» событии? Кто может повесить на свой пиджак виртуальный орден за него?
— Если в переподписании Романа Зобнина отмечу особую роль Кахигао, то в случае с Барко была слаженная работа всех служб клуба, включая спортивный блок, финансистов и юристов. Неспроста сам игрок в своем посте упомянул главу нашей юридической службы Марию Токмакову. А виртуальным орденам за Барко мы бы предпочли конкретные золотые медали чемпионата России, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».
5 октября «Спартак» официально объявил о продлении соглашения с 27-летним аргентинцем до лета 2030 года. Прежний контракт действовал до 2027-го. Барко перешел к красно-белым летом 2024 года из «Ривер Плейта». По данным РБК, трансфер обошелся московскому клубу в 14 миллионов евро.
На момент подписания нового соглашения полузащитник провел за «Спартак» 79 матчей во всех турнирах, забил 23 мяча и сделал 19 результативных передач. В сезоне-2025/26 он стал одним из лучших бомбардиров команды в РПЛ с 8 голами. В мае аргентинец вместе с красно-белыми выиграл Кубок России.
Полная версия интервью с руководителем московского клуба выйдет на сайте «СЭ» 9 октября в 00.00 по московскому времени.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
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2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
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4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
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5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
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7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
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8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
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9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
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12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
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14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
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15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
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Максим Глушенков
Зенит
|6
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
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Педро
Зенит
|4
|
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Маркиньос
Спартак
|4
|
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1