Некрасов: «С февраля Барко был однозначно настроен на продолжение сотрудничества со «Спартаком»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в большом интервью «СЭ» рассказал о продлении контракта с аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко до 2030 года.

— Главная новость — подписание нового контракта до 2030 года с Эсекьелем Барко. Почему процесс шел так долго и трудно, и была ли реальная опасность, что он уйдет из «Спартака»? Даже за считанные минуты до переподписания агент Тимур Гурцкая выдал инсайд, что он может перейти в «Зенит».

— С февраля этого года Эсекьель был однозначно настроен на продолжение сотрудничества с клубом. Это находило отражение и в его отношении к тренировкам, и в том, как он выкладывался в матчах. Никаких заявлений о желании перейти в аргентинский или какой-либо другой клуб он не делал. Мы не считаем нужным комментировать слова людей по обе стороны океана, не имеющих отношения к переговорному процессу, игроку или клубу. А ответы на все остальные вопросы об этом важнейшем для нас переподписании дал наш спортивный директор Фран Кахигао.

— Можете ли назвать человека или людей в клубе, которые сыграли главную роль в этом знаковом для «Спартака» событии? Кто может повесить на свой пиджак виртуальный орден за него?

— Если в переподписании Романа Зобнина отмечу особую роль Кахигао, то в случае с Барко была слаженная работа всех служб клуба, включая спортивный блок, финансистов и юристов. Неспроста сам игрок в своем посте упомянул главу нашей юридической службы Марию Токмакову. А виртуальным орденам за Барко мы бы предпочли конкретные золотые медали чемпионата России, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

5 октября «Спартак» официально объявил о продлении соглашения с 27-летним аргентинцем до лета 2030 года. Прежний контракт действовал до 2027-го. Барко перешел к красно-белым летом 2024 года из «Ривер Плейта». По данным РБК, трансфер обошелся московскому клубу в 14 миллионов евро.

На момент подписания нового соглашения полузащитник провел за «Спартак» 79 матчей во всех турнирах, забил 23 мяча и сделал 19 результативных передач. В сезоне-2025/26 он стал одним из лучших бомбардиров команды в РПЛ с 8 голами. В мае аргентинец вместе с красно-белыми выиграл Кубок России.