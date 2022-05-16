Орлов: «Чистяков и Алип не защитники для команды уровня Лиги чемпионов»

Известный комментатор Геннадий Орлов после матча 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:1) назвал проблемные позиции в команде Сергея Семака.

— «Зенит» превосходил соперника в центре поля. Но у питерцев другая проблема. Вратарская. Молодой голкипер Одоевский пропустил в ближний угол. Ну, что тут говорить... Идем дальше — центральные защитники. При всем уважении к Алипу и Чистякову они, увы, не соответствуют уровню чемпионской команды. А представляете, что бы было, если бы «Зенит» выступал в ЛЧ? Сине-бело-голубые пропустили под 30 голов за чемпионат. Много!

«Зенит» досрочно обеспечил себе чемпионство по итогам сезона-2021/22, но не выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

2 мая УЕФА объявил об отстранении российских команд от участия в еврокубках в сезоне-2022/23.