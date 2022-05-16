Тренер «Зенита» заявил, что все иностранцы готовы остаться в клубе на следующий сезон

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра в интервью «СЭ» рассказал, как легионеры реагируют на отстранение России от еврокубков.

— Вы лучше всего общаетесь с иностранцами. Они все готовы остаться в «Зените» на следующий сезон?

— Да! Все ребята довольны в России, все себя чувствуют хорошо. Все настроены остаться здесь.

— Их не напрягает отсутствие Лиги чемпионов?

— Этот вопрос мы пока не обсуждали, но они спокойно к этому относятся.

— От их национальных федераций нет никаких санкций? Некоторым европейцам говорят: «Если вы останетесь, то не будете играть за сборную»...

— Нет, по этому поводу ничего нет. Тем более на данный момент наши футболисты не вызываются в сборную. Все нормально, все спокойно.