Угальде — о поведении Станковича: «Его энергия помогает нам»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал поведение главного тренера Деяна Станковича на бровке.

«Это помогает команде или отвлекает? Конечно, это идет на пользу! Его энергия помогает нам», — цитирует костариканца Legalbet.

19 сентября сербского тренера дисквалифицировали на месяц во всех турнирах под эгидой РФС. В матче с московским «Динамо» (2:2) 13 сентября он получил красную карточку за нецензурные выражения в адрес главного арбитра Егора Егорова.