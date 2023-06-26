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Геннадий Орлов: «Из-за Малкома я начал ходить на матчи»

Алина Савинова
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Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо своей игрой вернули его на трибуны стадиона.

«Малком может играть в европейском топ-клубе. Не знаю, почему пишут про «Ювентус». Ему было бы хорошо поиграть в Испании. Он прошел школу «Барселоны», видел этот футбол. Малком играет в испанский футбол. Главное — угадать с тренером. Желаю ему успехов, он отработал свой контракт. Для совершенствования ему лучше уйти. Поймал себя на мысли, что из-за Малкома я начал ходить на матчи. Раньше мог по телевизору посмотреть. А в этом сезоне я старался посещать стадион, чтобы увидеть вблизи Малкома и Клаудиньо. Они очень многое знают про футбол», — цитирует Орлова Sport24.

В минувшем сезоне Малком провел 27 матчей в РПЛ, отметился 23 голами и 9 результативными передачами. На счету Клаудиньо 5 забитых мячей и 10 голевых передач в 24 играх.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-26-orlov-iz-za-malkoma-ya-nachal-khodit-na-matchi-staralsya-poseshchat-stadion-chtoby-uvidet-yego-i-klaudino-vblizi
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
Геннадий Орлов
4
2
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