Геннадий Орлов: «Из-за Малкома я начал ходить на матчи»

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо своей игрой вернули его на трибуны стадиона.

«Малком может играть в европейском топ-клубе. Не знаю, почему пишут про «Ювентус». Ему было бы хорошо поиграть в Испании. Он прошел школу «Барселоны», видел этот футбол. Малком играет в испанский футбол. Главное — угадать с тренером. Желаю ему успехов, он отработал свой контракт. Для совершенствования ему лучше уйти. Поймал себя на мысли, что из-за Малкома я начал ходить на матчи. Раньше мог по телевизору посмотреть. А в этом сезоне я старался посещать стадион, чтобы увидеть вблизи Малкома и Клаудиньо. Они очень многое знают про футбол», — цитирует Орлова Sport24.

В минувшем сезоне Малком провел 27 матчей в РПЛ, отметился 23 голами и 9 результативными передачами. На счету Клаудиньо 5 забитых мячей и 10 голевых передач в 24 играх.