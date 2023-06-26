Кобелев назвал лучшего распасовщика чемпионата России

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что игрок «Зенита» Вендел является лучшим распасовщиком РПЛ.

«Футбол меняется, схемы меняются. Сложно назвать, кто в РПЛ лучший центральный полузащитник. Давайте я лучше скажу, кто главный распасовщик, кто создает. Для меня в РПЛ лучше Вендела из «Зенита» никого нет. Он менее заметен, чем Клаудиньо или Малком. Но тот объем работы, который он выполняет, как он начинает атаки, как работают линии — впечатляет. Он добавляет динамику в игру «Зенита», может резко поменять вектор атаки. Вендел, благодаря своей игре как раз раскрывает Клаудиньо и Малкома. Без него в атаке уже не так все гладко», — цитирует Кобелева Legalbet.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошедшем сезоне 25-летний футболист провел 25 матчей в РПЛ, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.