Селюк — о возможном уходе Вендела из «Зенита»: «С бразильцами никогда нельзя ни о чем договариваться»
Агент Дмитрий Селюк отреагировал на информацию о том, что полузащитник «Зенита» Вендел может покинуть команду.
«Я сразу говорил, что с бразильцами никогда нельзя ни о чем договариваться. Это люди, которые продадут за деньги родную маму. А клуб и подавно. Они делают только то, что им выгодно. У них вообще нет сантиментов. Им все равно, кто и как им помогал. Они все рассматривают в качестве нажива», — приводит «Спорт День за Днем» слова Селюка.
Также агент считает, что «Зенит» может продать Вендела за 20 миллионов евро.
«Он же хороший футболист. Но непонятно, заплатят ли такие деньги кто-то за игрока из РПЛ. За 20 миллионов евро будет тяжеловато продать, но возможно», — добавил он.
Ранее появилась информация о том, что Вендел не намерен возвращаться в Россию и хочет играть за «Фламенго». Однако, как стало известно «СЭ», полузащитник должен в ближайшее время прибыть в расположение «Зенита».
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