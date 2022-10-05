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5 октября, 21:17

Агент объяснил, почему Кравцов испытывает трудности с адаптацией в клубе

Руслан Минаев
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Футбольный агент Андрей Талаев поделился мнением об игровом времени полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова.

«Кирилл пришел в «Сочи» достаточно поздно, чемпионат уже шел. Пока ему нужно привыкнуть к требованиям. Думаю, все будет хорошо. Смена обстановки? Он только пришел», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

В этом сезоне 20-летний Кравцов провел за «Сочи» 7 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-kravtsova-kirillu-nuzhno-privy-knut-k-trebovaniyam-v-sochi-u-nego-vse-budet-horosho/
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