Агент объяснил, почему Кравцов испытывает трудности с адаптацией в клубе

Футбольный агент Андрей Талаев поделился мнением об игровом времени полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова.

«Кирилл пришел в «Сочи» достаточно поздно, чемпионат уже шел. Пока ему нужно привыкнуть к требованиям. Думаю, все будет хорошо. Смена обстановки? Он только пришел», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

В этом сезоне 20-летний Кравцов провел за «Сочи» 7 матчей и не отметился результативными действиями.