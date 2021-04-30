Лахтер: «Жардим смотрит игры «Спартака». Если клубу он интересен, могу его привести»

Известный агент Дэннис Лахтер в интервью «РБ Спорт» рассказал, какой тренер мог бы подойти «Спартаку». Он оценил несколько кандидатов.

— В следующем году будет 100-летие «Спартака», акционеры наверняка хотят победы в чемпионате, — говорит Лахтер. — Предсказуемо серьезное усиление команды, но очевидно, что нужно определиться с тренером.

— Какой тренер нужен «Спартаку»? Бенитес, Гаттузо, Фонсека, Де Дзерби, Моуриньо или кто-то другой?

— Гаттузо для «Спартака» слишком прост. Де Дзерби уже в «Шахтере» — вопрос практически решен, руководство восприняло результаты нынешнего сезона как личное оскорбление. «Спартак» сейчас на распутье, Федуну нужно угадать с тренером. Чемпионство в 100-летний юбилей и желание пошуметь в Лиге чемпионов могут стать кульминацией для руководителя «Спартака». Возможно, созрело решение продать клуб и лучшего момента в случае успеха не придумать. Это должен быть не столько знаковый специалист а-ля Манчини, который придет делать одолжение за деньги. Им нужен тренер-игровик, квалифицированный, с амбициями, с гарантией усиления команды. Не итальянская школа, где Де Дзерби скорее исключение, и не немецкая, потому что условный Шварц и «Спартак» — это повторение Тедеско.

— Фонсека?

— В этом сезоне у Пауло не было поддержки со стороны руководства «Ромы» и в целом, наверное, он может быть интересен, учитывая имеющийся опыт работы в Восточной Европе, понимание менталитета. Но мне кажется, что в последнее время он просел как тренер. Не уверен, сможет ли Фонсека «вывезти» историю со «Спартаком», где сейчас нет исполнителей, способных играть в его воздушный футбол. Не стоит его переоценивать. Да, человек выиграл несколько чемпионств с «Шахтером», но там была бомба, а не команда, которую, к тому же, собирал не он, а Луческу. Плюс там 65 процентов состава говорило на португальском. Была полная поддержка, отличная финансовая ситуация, Киев в то же время сильно просел — у Фонсеки все совпало. Его брали под конкретный состав исполнителей. В «Роме» все было иначе и если говорить в целом, там он провалился. Сейчас в Италии много команд, имеющих более слабый состав и возможности, но при этом показывающих более яркий футбол и стабильность результатов.

— Что говорят на рынке о поисках «Спартака»? Кто-то с ними общался?

— «Спартак» научился соблюдать тишину. Очевидно, работа ведется, и именно «белый шум» рождает кучу домыслов и придуманных инсайдов. «Спартак» странен, кто там принимает решения, непонятно.

— Кто ваш оптимальный кандидат?

— Думаю, это может быть Леонарду Жардим. Голодный, без работы, всегда готовый к вызову. Наглый, борзый, амбициозный, эгоцентричный, может кого угодно на место поставить. Проповедует вариативные системы игры. Его команды легко перестраиваются по ходу матча. Человек полтора года без команды, при этом из десятки лучших тренеров не вываливается, что говорит само за себя. Для меня очень сильная кандидатура. Жардим смотрит игры «Спартака» и если клубу он интересен, могу его привести.

— Сколько денег Жардим захочет от «Спартака»?

— Он отказался ехать за семь миллионов в Катар, хотя проект с учетом чемпионата мира-2022 был интересный. Знаю, что «Фламенго» предлагал ему пятак. Уверен, что «Спартак» он готов принять за меньшие деньги.