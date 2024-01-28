Орлов — об Ахметове в «Зените»: «Вписывается в систему координат бразильцев»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника «Зенита» Ильзата Ахметова в контрольном матче с «Уралом» (1:0).

«Игра Ахметова в центре поля? Владеет мячом, берет игру на себя. В целом, он вписывается в систему координат бразильцев, думаю, найдет с ними общий язык. В принципе у него есть качества, которые позволяют взламывать насыщенную оборону. Он нужен команде», — сказал Орлов.

Ахметов выступал за «Краснодар» с июля 2022 года, он забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 61 матче. 9 января футболист подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на год.