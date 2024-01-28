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Сегодня, 10:30

Орлов — об Ахметове в «Зените»: «Вписывается в систему координат бразильцев»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболист «Зенита» Ильзат Ахметов.
Ильзат Ахметов.
Фото ФК «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника «Зенита» Ильзата Ахметова в контрольном матче с «Уралом» (1:0).

«Игра Ахметова в центре поля? Владеет мячом, берет игру на себя. В целом, он вписывается в систему координат бразильцев, думаю, найдет с ними общий язык. В принципе у него есть качества, которые позволяют взламывать насыщенную оборону. Он нужен команде», — сказал Орлов.

Ахметов выступал за «Краснодар» с июля 2022 года, он забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 61 матче. 9 января футболист подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на год.

Педро. «Сравните Педро с 17-летними российскими игроками. Небо и земля!» Орлов — о новичках «Зенита», Тикнизяне и Круговом

Ильзат Ахметов
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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