Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Артура в контрольном матче с «Уралом» (1:0).

«Артур напоминает Малкома, похож на него по своему игровому стилю. Легко обыгрывает защитника один в один. Здорово видит поле. Это уже, конечно, состоявшийся игрок. Опытный, но пока еще не набрал оптимальные позиции. Мне кажется, он может еще резче, быстрее действовать.

Бросилась в глаза медленная игра Фернандеса. Но есть же Караваев. Посмотрим, кто будет играть в сезоне. Впереди еще серьезная работа на сборах".