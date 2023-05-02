Генич объяснил, почему пожелал «Ростову» проиграть в оставшихся матчах после конфликта с пресс-службой клуба

Спортивный комментатор Константин Генич высказался о своем конфликте с «Ростовом» после матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

На 39-й минуте встречи форвард красно-белых Александр Соболев столкнулся с Андреем Ланговичем из «Ростова» в центре поля. Генич, комментировавший игру, назвал эпизод игровым моментом. После этого пресс-служба «Ростова» выложила видео с комментариями Генича и намекнула на предвзятость комментатора: «Костя, бомбер — это, конечно, хорошо, но лучше бы очки подарили». Ранее «Спартак» подарил журналисту бомбер из клубного магазина.

В ответ Генич заявил, что желает «Ростову» поражений в оставшихся матчах.

«Я понимаю, что эмоций слишком много в борьбе за попадание в тройку, но искать виноватых на стороне — это, согласитесь, не лучшее дело. Время от времени «Ростов» обращается ко мне по каким-то щекотливым моментам. Связанным не с моей работой, а, например, с моим кругом общения.

Вот этот момент, который вызвал бурю возмущений и пост в официальном аккаунте клуба, скажу честно, он обсуждался мной и «Ростовом» до этой публикации. На вопрос, действительно ли комментатор считает, что это игровой эпизод, я сказал: «Комментатор от своих слов не отказывается». Мне казалось, что этот вопрос закрыт и больше мы к нему не возвращаемся. Зачем было приплетать бомбер? Зачем вставлять очки? Поэтому моя реакция после наших дружеских отношений, мне кажется, вполне адекватна.

Что я сделал не так, я признаю. Наверное, слишком много эмоций и слишком много рефлексии я вложил в реакцию на пост. За это мне не стыдно, но неудобно и неприятно. Может быть я не прав был, когда сказал, что желаю «Ростову» проиграть в оставшихся 5 матчах. Нет, не желаю. Будете в тройке, порадуюсь за вас. Не будете, значит, не заслужили.

Простите, кого обидел и оскорбил. Особенно это касается ростовских болельщиков, но к футбольному клубу «Ростов» это отношения не имеет. Поэтому... не делай людям добра, потом все вернется бумерангом», — сказал Генич в своем Telegram-канале.