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Генич объяснил, почему пожелал «Ростову» проиграть в оставшихся матчах после конфликта с пресс-службой клуба

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Константин Генич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Спортивный комментатор Константин Генич высказался о своем конфликте с «Ростовом» после матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

На 39-й минуте встречи форвард красно-белых Александр Соболев столкнулся с Андреем Ланговичем из «Ростова» в центре поля. Генич, комментировавший игру, назвал эпизод игровым моментом. После этого пресс-служба «Ростова» выложила видео с комментариями Генича и намекнула на предвзятость комментатора: «Костя, бомбер — это, конечно, хорошо, но лучше бы очки подарили». Ранее «Спартак» подарил журналисту бомбер из клубного магазина.

В ответ Генич заявил, что желает «Ростову» поражений в оставшихся матчах.

«Я понимаю, что эмоций слишком много в борьбе за попадание в тройку, но искать виноватых на стороне — это, согласитесь, не лучшее дело. Время от времени «Ростов» обращается ко мне по каким-то щекотливым моментам. Связанным не с моей работой, а, например, с моим кругом общения.

Вот этот момент, который вызвал бурю возмущений и пост в официальном аккаунте клуба, скажу честно, он обсуждался мной и «Ростовом» до этой публикации. На вопрос, действительно ли комментатор считает, что это игровой эпизод, я сказал: «Комментатор от своих слов не отказывается». Мне казалось, что этот вопрос закрыт и больше мы к нему не возвращаемся. Зачем было приплетать бомбер? Зачем вставлять очки? Поэтому моя реакция после наших дружеских отношений, мне кажется, вполне адекватна.

Что я сделал не так, я признаю. Наверное, слишком много эмоций и слишком много рефлексии я вложил в реакцию на пост. За это мне не стыдно, но неудобно и неприятно. Может быть я не прав был, когда сказал, что желаю «Ростову» проиграть в оставшихся 5 матчах. Нет, не желаю. Будете в тройке, порадуюсь за вас. Не будете, значит, не заслужили.

Простите, кого обидел и оскорбил. Особенно это касается ростовских болельщиков, но к футбольному клубу «Ростов» это отношения не имеет. Поэтому... не делай людям добра, потом все вернется бумерангом», — сказал Генич в своем Telegram-канале.

Источник: https://t.me/kgenich
Футбол
ФК Ростов
Константин Генич
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1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
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 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
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 Факел 25 3 12 10 31-45 21
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 Химки 25 4 5 16 24-57 17
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