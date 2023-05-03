Тихонов оценил игру Дзюбы

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов игру форварда «Локомотива""Артема Дзюбы.

«Удивлен ли игрой Дзюбы? Нет. А кто сказал, что Артем не умеет забивать или у него нет мотивации? Посмотрите, он после каждого тура передает приветы тренерам, которые его не взяли в команду. А он выходит и дубасит всех подряд, а потом успевает напихать всем и рассказать, упрекнуть всех, кто его не взял. Мы говорим о том, что иностранцы должны быть такими, как Малком, Вендел, Клаудиньо, Барриос, Промес, Мозес. Они украшают наш чемпионат. Дзюба в «Зените», безусловно, потянул бы. У него запредельная мотивация — доказать всем, что он футболист», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

34-летний Дзюба стал игроком «Локомотива» зимой 2023 года. До этого он с ноября находился в статусе свободного агента. За железнодорожников футболист сыграл 10 матчей во всех турнирах, успел забить восемь мячей и отдать четыре ассиста. Контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона-2022/23.