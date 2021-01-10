Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением об игре форварда «Зенита» Малкома.

— Обычно иностранцы приезжают, что-то у нас показывают — а через годик скисают. Не казалось, что Малком уже приехал скисшим?

— Да нет. Он травму получил! Нет-нет, Малком очень стремился. Я Семака спросил: «Сергей, вот вы взяли человека. Может, он больной приехал? Его проверяли?»

— Что рассказал?

— Что все в порядке. Говорит: «Мы Малкома хотели брать еще в предыдущее окно, нацелились». Конечно, соблазнительно — бразилец из «Барселоны»! Молодой, левая нога волшебная! В последних матчах «Зенита» уже было видно — все опасные моменты шли через Малкома. Ему надо раскрыться до конца. А вдруг он «хрустальный»?

— Хорошее приобретение?

— Я считаю — отличное. Поле видит, все понимает. Ему нужны хорошие партнеры.

— Как и всем нам.

— Я думаю, Вендела взяли как раз для того, чтоб Малкому легче было. Посмотрим в марте. Все-таки Вендел и Ловрен должны пройти хотя бы месячную подготовку в составе «Зенита». С этими тренерами.

— Допустим, «Зенит» в наших силах укрепить двумя любыми футболистами, играющими в России. Зависит вот вас — кого берем. Так кого?

— Да из России я бы никого не взял. Не надо!

— Смело.

— Нет в России игроков!

(Юрий Голышак)

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