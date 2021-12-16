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Филимонов признался, что участвовал в договорных матчах

17:15
Александр Филимонов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Филимонов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» рассказал о своем опыте участия в договорных матчах.

 — Вы когда-нибудь участвовали в договорных матчах?

— Да. Но что за матч, я не буду рассказывать. Участвовал в такой игре, но денег за это не брал. Все, что касалось моей игры, — я действовал честно и выполнял как мог. Результат делали другие люди. Больше ничего не скажу. Все эти намеки наведут на мысль.

— А что было бы, если бы рассказали правду сейчас?

— Думаю, ничего. Просто остался бы осадок в отношении людей, которые играли в том матче. Возможно, кто-то из них тоже не брал деньги. Не всегда же вся команда берет деньги. Не буду ничего говорить, потому что это может бросить тень на тех людей, кто в этом не участвовал, хотя в матче принимал участие. Тем более вся эта ситуация не подтверждается никакими доказательствами.

— А как вы узнали?

— Ко мне подошли партнеры и сказали, что нужно. Я сказал, что я в этом участвовать не буду. Заказчик с противоположной стороны, узнав о моем мнении, сказал, решайте эту проблему сами.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/SUeIwgE2SDQ

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Карен Саркисян все материалы автора

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