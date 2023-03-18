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18 марта, 19:25

Орещук заявил, что «Спартак» все еще интереснее «Динамо» по игре

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал шансы бело-голубых на серебряные медали по итогу сезона в РПЛ.

«Динамо» становится фаворитом в борьбе за серебро? Нет. Во-первых, пять очков. Это все-таки большой гандикап. Даже по очкам «Спартак» фаворит. Но и по игре пока красно-белые поинтереснее. Последние две игры вселяют большой оптимизм. «Динамо» оживает. Я связываю это с Тюкавиным. Наконец парню дали шанс. Он играет в основном составе. Интересно смотреть на тот футбол, который сейчас прививают «Динамо». Быстрые переходы из обороны в атаку без передержки мяча. Как пружина сейчас команда начала работать. Возможно, связано с тактикой. Быстрые ребята помогают Тюкавину. Игра стала похожа на футбол Шварца. Хотелось бы еще лучше, но на данный момент это выглядит очень интересно. Я бы не ставил вопрос ребром: «Нужен ли Смолов, если есть Тюкавин?». В любом соотношении нужен нападающий. Еще один, как минимум. Я бы еще одного взял форварда, таранного плана, чтобы можно было варьировать состав", — приводит слова Орещука «Спорт День за Днем».

В 20-м туре чемпионата России «Динамо» одолело «Урал» со счетом 1:0. «Спартак», занимающий второе место в национальном первенстве, проиграл «Оренбургу» (0:2).

В данный момент подопечные Славиши Йокановича занимают четвертое место в турнирной таблице с 35 очками. Лидер РПЛ — петербургский «Зенит» (48 очков). Второй — «Спартак» (40). Первую тройку замыкает «Ростов» (38).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/spartak-vse-eshche-interesnee-dinamo-po-igre
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Роман Орещук
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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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